Экс-нардепа Скуратовского осудят за недостоверное декларирование на более 53 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Специализированной антикоррупционной прокуратурой в Высший антикоррупционного суд направлено обвинительное заключение в уголовном производстве касательно экс-нардепа Сергея Скуратовского, который не задекларировал имущества на более чем 53 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу САП.
"6 августа 2020 года Специализированной антикоррупционной прокуратурой в Высший антикоррупционного суд направлено обвинительное заключение в уголовном производстве по факту декларирования недостоверной информации народным депутатом Украины 8 созыва", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по версии следствия, народный избранник не указал в декларациях 2015, 2019 годов сведения о корпоративных правах, в том числе компании в Мальтийской Республике, финансовые обязательства, автомобиль, яхту, пользование недвижимым имуществом, всего на сумму более 53 млн грн.
"На рассмотрении Высшего антикоррупционного суда уже находится уголовное производство по внесению указанным лицом недостоверных сведений в декларации за 2016-2018 годы", - добавили в САП.
Напомним, бывшего народного депутата Украины Сергея Скуратовского подозревают в преднамеренном неотражении в декларации корпоративных прав на три юридических лица общей стоимостью более 24 млн грн, автомобиля и нежилых помещений.