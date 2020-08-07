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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 71683 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 98675 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123513 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105490 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125360 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100743 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101643 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103776 просмотра

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Экс-нардепа Скуратовского осудят за недостоверное декларирование на более 53 млн грн

Экс-нардепа Скуратовского осудят за недостоверное декларирование на более 53 млн грн

Киев  •  УНН

 • 12944 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Специализированной антикоррупционной прокуратурой в Высший антикоррупционного суд направлено обвинительное заключение в уголовном производстве касательно экс-нардепа Сергея Скуратовского, который не задекларировал имущества на более чем 53 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу САП.

"6 августа 2020 года Специализированной антикоррупционной прокуратурой в Высший антикоррупционного суд направлено обвинительное заключение в уголовном производстве по факту декларирования недостоверной информации народным депутатом Украины 8 созыва", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по версии следствия, народный избранник не указал в декларациях 2015, 2019 годов сведения о корпоративных правах, в том числе компании в Мальтийской Республике, финансовые обязательства, автомобиль, яхту, пользование недвижимым имуществом, всего на сумму более 53 млн грн.

"На рассмотрении Высшего антикоррупционного суда уже находится уголовное производство по внесению указанным лицом недостоверных сведений в декларации за 2016-2018 годы", - добавили в САП.

Напомним, бывшего народного депутата Украины Сергея Скуратовского подозревают в преднамеренном неотражении в декларации корпоративных прав на три юридических лица общей стоимостью более 24 млн грн, автомобиля и нежилых помещений.

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