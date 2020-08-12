Екснардепа Шепелева засудили до 7 років в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Деснянський районний суд Києва засудив колишнього народного депутата Олександр Шепелева до 7 років позбавлення волі за надання хабара та втечу з-під варти 6 років тому. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ОГПУ.
"Вироком Деснянського районного суду міста Києва за підтримання публічного обвинувачення прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу Офісу Генерального прокурора народного депутата Верховної ради України V і VI скликань визнано винним у наданні неправомірної вигоди службовій особі та втечі з-під варти (ч. 2 ст. 369, ч. 2 ст. 393 КК України) та засуджено до 7 років позбавлення волі зі штрафом 8500 грн та з конфіскацією всього майна", - йдеться у повідомленні.
Так, слідством встановлено, що обвинувачений, утримуючись на підставі відповідних ухвал слідчих суддів під вартою, з метою втечі двічі упродовж червня-липня 2014 року надав неправомірну вигоду інспектору Київського слідчого ізолятору, який виконував обов’язки начальника варти, за безперешкодне користування мобільним телефоном і створення таким чином умов для втечі. Потім, діючи за попередньою змовою з іншими особами, у тому числі конвоїрами СІЗО, він втік з Київської міської лікарні швидкої медичної допомоги.
Повідомляється, що наразі колишній народний депутат перебуває під вартою, прокурорами підтримується обвинувачення у судах ще у низці кримінальних проваджень стосовно колишнього народного депутата за фактами організації умисних вбивств, організації озброєної банди, заволодіння державними коштами, замаху на вбивство свідка обвинувачення, організації фальсифікації кримінальної справи та іншими.
Також наразі вирок не вступив у законну силу.
Нагадаємо, у 2014 році колишній народний депутат Олександр Шепелев, підозрюваний у багатьох злочинах, зокрема організації вбивств та розкраданні коштів "Родовід-банку", здійснив втечу з-під варти разом з конвоїром Олегом Бондаренком. Обоє, за даними слідства, виїхали до Росії.