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Экс-нардепа Шепелева приговорили к 7 годам тюрьмы

Экс-нардепа Шепелева приговорили к 7 годам тюрьмы

Киев  •  УНН

 • 17324 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Деснянский районный суд Киева приговорил бывшего народного депутата Александра Шепелева к 7 годам лишения свободы за дачу взятки и побег из-под стражи 6 лет назад. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

"Приговором Деснянского районного суда города Киева за поддержание публичного обвинения прокурорами Специализированной прокуратуры в сфере надзора по уголовным производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса Офиса Генерального прокурора народного депутата Верховной рады Украины V и VI созывов признали виновным в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу и побегу из-под стражи (ч. 2 ст. 369, ч. 2 ст. 393 УК Украины) и приговорели к 7 годам лишения свободы со штрафом 8500 грн с конфискацией всего имущества", - говорится в сообщении.

Так, следствием установлено, что обвиняемый, удерживаясь на основании соответствующих постановлений следственных судей под стражей, с целью побега дважды в течение июня-июля 2014 года предоставил неправомерную выгоду инспектору Киевского следственного изолятора, который исполнял обязанности начальника караула, за беспрепятственное пользование мобильным телефоном и создание таким образом условий для побега. Затем, действуя по предварительному сговору с другими лицами, в том числе конвоирами СИЗО, он бежал из Киевской городской больницы скорой медицинской помощи.

Сообщается, что сейчас бывший народный депутат находится под стражей, прокурорами поддерживается обвинение в судах еще в ряде уголовных производств в отношении бывшего народного депутата по фактам организации умышленных убийств, организации вооруженной банды, завладении государственными средствами, покушении на убийство свидетеля обвинения, организации фальсификации уголовного дела и другими.

Также пока приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в 2014 году бывший народный депутат Александр Шепелев, подозреваемый во многих преступлениях, в частности организации убийств и хищении средств "Родовид банка", совершил побег из-под стражи вместе с конвоиром Олегом Бондаренко. Оба, по данным следствия, уехали в Россию.

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