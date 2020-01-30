Екснардеп Микитась постане перед судом за хуліганство
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Колишній народний депутат Максим Микитась постане перед судом за хуліганство з побиттям голови об’єднаної територіальної громади. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
“Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України VIII скликання. Експарламентар обвинувачується у вчиненні хуліганства (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України)”, — йдеться у повідомленні.
Так, у разі доведення вини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.
Нагадаємо, у грудні 2019 року Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування кримінального провадження за фактом хуліганських дій народного депутата України восьмого скликання Максима Микитася.
Також нагадаємо, що інцидент стався в липні. Народний обранець увірвався до приміщення селищної ради в селі Любеч Ріпкинського району Чернігівської області під час сесії та завдав голові ради тілесні ушкодження. Наприкінці вересня 2019 року нардепу повідомили про підозру.
Як повідомлялося в УНН, раніше детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили колишньому нардепу про підозру в організації заволодіння чужим майном.