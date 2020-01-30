Экс-нардеп Микитась предстанет перед судом за хулиганство
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Бывший народный депутат Максим Микитась предстанет перед судом за хулиганство с избиением председателя объединенной территориальной общины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины VIII созыва. Экс-парламентарий обвиняется в совершении хулиганства (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.
Так, в случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.
Напомним, в декабре 2019 года Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование уголовного производства по факту хулиганских действий народного депутата Украины восьмого созыва Максима Микитася.
Также напомним, что инцидент произошел в июле. Народный избранник ворвался в помещение поселкового совета в селе Любеч Репкинского района Черниговской области во время сессии и нанес председателю совета телесные повреждения. В конце сентября 2019 года нардепу сообщили о подозрении.
Как сообщалось в УНН, ранее детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшему нардепу о подозрении в организации завладения чужим имуществом.