Екснамісника Лаври Павла вперше допитали
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Митрополита УПЦ (МП) Павла вперше допитали як підозрюваного. Сторона захисту заявила, що він надав усі свідчення, які цікавили слідство. Про це повідомили у пресслужбі релігійної установи, пише УНН.
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"4 квітня 2023 року відбувся перший допит митрополита Павла в якості підозрюваного. Його адвокат священик Микита Чекмен розповів, що владика надав всі показання, які цікавили слідство", - ідеться у повідомленні.
Деталі
При цьому в релігійній організації зазначили, що під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу "не були надані електронні докази обвинувачення", тож адвокатами було подано клопотання у порядку ст. 221 КПК України (ознайомлення з матеріалами кримінального провадження).
Доповнення
Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври, митрополиту УПЦ (МП) Павлу.
Йому інкримінували 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Суд призначив митрополиту УПЦ (МП) Павлу запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт на 60 днів з носінням електронного браслета.