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Экс-наместника Лавры Павла впервые допросили

Экс-наместника Лавры Павла впервые допросили

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Митрополита УПЦ (МП) Павла впервые допросили в качестве подозреваемого. Сторона защиты заявила, что он дал все показания, которые интересовали следствие. Об этом сообщили в пресс-службе религиозного учреждения, пишет УНН.

Цитата

"4 апреля 2023 года состоялся первый допрос митрополита Павла в качестве подозреваемого. Его адвокат священник Никита Чекмен рассказал, что владыка дал все показания, которые интересовали следствие", - говорится в сообщении.

Детали

При этом в религиозной организации отметили, что при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения "не были предоставлены электронные доказательства обвинения", поэтому адвокатами было подано ходатайство в порядке ст. 221 УПК Украины (ознакомление с материалами уголовного производства).

Дополнение

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему настоятелю Киево-Печерской Лавры, митрополиту УПЦ (МП) Павлу.

Ему инкриминировали 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Суд назначил митрополиту УПЦ (МП) Павлу меру пресечения - круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета.

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