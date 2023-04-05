Экс-наместника Лавры Павла впервые допросили
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Митрополита УПЦ (МП) Павла впервые допросили в качестве подозреваемого. Сторона защиты заявила, что он дал все показания, которые интересовали следствие. Об этом сообщили в пресс-службе религиозного учреждения, пишет УНН.
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"4 апреля 2023 года состоялся первый допрос митрополита Павла в качестве подозреваемого. Его адвокат священник Никита Чекмен рассказал, что владыка дал все показания, которые интересовали следствие", - говорится в сообщении.
Детали
При этом в религиозной организации отметили, что при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения "не были предоставлены электронные доказательства обвинения", поэтому адвокатами было подано ходатайство в порядке ст. 221 УПК Украины (ознакомление с материалами уголовного производства).
Дополнение
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему настоятелю Киево-Печерской Лавры, митрополиту УПЦ (МП) Павлу.
Ему инкриминировали 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Суд назначил митрополиту УПЦ (МП) Павлу меру пресечения - круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета.