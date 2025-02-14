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15 березня, 19:03 • 119353 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136390 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116052 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107249 перегляди

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Ексміністра оборони Резнікова журналісти заскочили на безпековій конференції в Мюнхені

Ексміністра оборони Резнікова журналісти заскочили на безпековій конференції в Мюнхені

Київ • УНН

 • 43358 перегляди

Колишній міністр оборони України Олексій Резніков відвідує Мюнхенську безпекову конференцію. Він не розкрив деталей візиту, але повідомив, що працює в інтересах України та очікує позитивних результатів.

Ексміністра оборони України Олексія Резнікова журналісти зустріли в Мюнхені на полях міжнародної безпекової конференції, пише УНН.

Коментувати деталі свого перебування в Німеччині Резніков не став, але сказав, що працює в інтересах України і очікує позитивних результатів.

"Позитиву", - сказав Резніков, відповідаючи на питання журналістів про очікування від Конференції для України.

Джерело відео - УНІАН

Контекст

Сьогодні стартувала Мюнхенська безпекова конференція, яка триватиме до 16 лютого.

Програма заходу складатиметься з трьох частин: основної програми, близько 200 супутніх заходів, а також низки публічних подій.

Сьогодні на конференції говорили про виклики глобальної безпеки, стійкість демократії та кліматичну безпеку.

Завтра заплановані дебати про стан міжнародного порядку, а також про регіональні конфлікти й кризи, а у неділю захід завершиться дискусіями про роль Європи у світі.

Нагадаємо

Під час минулорічної Мюнхенської конференції Олексій Резніков був директором Безпекових та оборонних програм Українського інституту майбутнього.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаПолітика
miunkhenМюнхен
nimechchynaНімеччина
ukrainaУкраїна

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