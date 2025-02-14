Ексміністра оборони Резнікова журналісти заскочили на безпековій конференції в Мюнхені
Київ • УНН
Колишній міністр оборони України Олексій Резніков відвідує Мюнхенську безпекову конференцію. Він не розкрив деталей візиту, але повідомив, що працює в інтересах України та очікує позитивних результатів.
Ексміністра оборони України Олексія Резнікова журналісти зустріли в Мюнхені на полях міжнародної безпекової конференції, пише УНН.
Коментувати деталі свого перебування в Німеччині Резніков не став, але сказав, що працює в інтересах України і очікує позитивних результатів.
"Позитиву", - сказав Резніков, відповідаючи на питання журналістів про очікування від Конференції для України.
Джерело відео - УНІАН
Контекст
Сьогодні стартувала Мюнхенська безпекова конференція, яка триватиме до 16 лютого.
Програма заходу складатиметься з трьох частин: основної програми, близько 200 супутніх заходів, а також низки публічних подій.
Сьогодні на конференції говорили про виклики глобальної безпеки, стійкість демократії та кліматичну безпеку.
Завтра заплановані дебати про стан міжнародного порядку, а також про регіональні конфлікти й кризи, а у неділю захід завершиться дискусіями про роль Європи у світі.
Нагадаємо
Під час минулорічної Мюнхенської конференції Олексій Резніков був директором Безпекових та оборонних програм Українського інституту майбутнього.