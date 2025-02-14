Экс-министра обороны Резникова журналисты застали на конференции по безопасности в Мюнхене
Киев • УНН
Бывший министр обороны Украины Алексей Резников посещает Мюнхенскую конференцию по безопасности. Он не раскрыл деталей визита, но сообщил, что работает в интересах Украины и ожидает положительных результатов.
Экс-министра обороны Украины Алексея Резникова журналисты встретили в Мюнхене на полях международной конференции по безопасности, пишет УНН.
Комментировать детали своего пребывания в Германии Резников не стал, но сказал, что работает в интересах Украины и ожидает положительных результатов.
"Позитива", - сказал Резников, отвечая на вопрос журналистов об ожиданиях от конференции для Украины.
Источник видео - УНИАН
Контекст
Сегодня стартовала Мюнхенская конференция по безопасности, которая продлится до 16 февраля.
Программа мероприятия будет состоять из трех частей: основной программы, около 200 сопутствующих мероприятий, а также ряда публичных событий.
Сегодня на конференции говорили о вызовах глобальной безопасности, устойчивости демократии и климатической безопасности.
Завтра запланированы дебаты о состоянии международного порядка, а также о региональных конфликтах и кризисах, а в воскресенье мероприятие завершится дискуссиями о роли Европы в мире.
Напомним
Во время прошлогодней Мюнхенской конференции Алексей Резников был директором программ по безопасности и обороне Украинского института будущего.