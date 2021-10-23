Екскоролю Іспанії вводили жіночі гормони, щоб стримати його статевий потяг

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За словами колишнього правоохоронця, співробітники Національного розвідувального центру (CNI) Іспанії почали накачувати монарха жіночими гормонами і блокаторами тестостерону після того, як його статевий потяг класифікували як "загрозу для держави".

Колишній керівник поліції під час слухань повідомив, що йому доручили відновити медичні звіти, які складалися за часів лікування доброякісної пухлини Хуана Карлоса. Втім, замість інформації про сліди седативного засобу Вільярехо виявив в документах згадки про блокатори тестостерону.

Доповнення

Варто відзначити, що сам же Хуан Карлос поки не коментував заяву колишнього начальника поліції Іспанії.

Нагадаємо

Раніше Хуану Карлосу I операцію на серці.