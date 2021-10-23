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Екскоролю Іспанії вводили жіночі гормони, щоб стримати його статевий потяг

Київ • УНН

 • 31916 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Колишньому королю Іспанії Хуану Карлосу таємно вводили жіночі гормони і інгібітори (блокатори) тестостерону для того, щоб контролювати його статевий потяг. Про це пише УНН з посиланням на The Times.

Екскоролю Іспанії вводили жіночі гормони, щоб стримати його статевий потяг

Деталі

За словами колишнього правоохоронця, співробітники Національного розвідувального центру (CNI) Іспанії почали накачувати монарха жіночими гормонами і блокаторами тестостерону після того, як його статевий потяг класифікували як "загрозу для держави".

Колишній керівник поліції під час слухань повідомив, що йому доручили відновити медичні звіти, які складалися за часів лікування доброякісної пухлини Хуана Карлоса. Втім, замість інформації про сліди седативного засобу Вільярехо виявив в документах згадки про блокатори тестостерону.

Доповнення

Варто відзначити, що сам же Хуан Карлос поки не коментував заяву колишнього начальника поліції Іспанії.

Нагадаємо

Раніше Хуану Карлосу I операцію на серці.

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