Экс-королю Испании вводили женские гормоны, чтобы сдержать его половое влечение
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Бывшему королю Испании Хуану Карлосу тайно вводили женские гормоны и ингибиторы (блокаторы) тестостерона для того, чтобы контролировать его половое влечение. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Times.
Детали
По словам бывшего правоохранителя, сотрудники Национального разведывательного центра (CNI) Испании начали накачивать монарха женскими гормонами и блокаторами тестостерона после того, как его половое влечение классифицировали как "угрозу для государства".
Бывший руководитель полиции в ходе слушаний сообщил, что ему поручили восстановить медицинские отчеты, которые составлялись во времена лечения доброкачественной опухоли Хуана Карлоса. Впрочем, вместо информации о следах седативного средства Вильярехо обнаружил в документах упоминания о блокаторах тестостерона.
Дополнение
Стоит отметить, что сам же Хуан Карлос пока не комментировал заявление бывшего начальника полиции Испании.
Напомним
Ранее Хуану Карлосу I операцию на сердце.