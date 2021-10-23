Экс-королю Испании вводили женские гормоны, чтобы сдержать его половое влечение

Детали

По словам бывшего правоохранителя, сотрудники Национального разведывательного центра (CNI) Испании начали накачивать монарха женскими гормонами и блокаторами тестостерона после того, как его половое влечение классифицировали как "угрозу для государства".

Бывший руководитель полиции в ходе слушаний сообщил, что ему поручили восстановить медицинские отчеты, которые составлялись во времена лечения доброкачественной опухоли Хуана Карлоса. Впрочем, вместо информации о следах седативного средства Вильярехо обнаружил в документах упоминания о блокаторах тестостерона.

Дополнение

Стоит отметить, что сам же Хуан Карлос пока не комментировал заявление бывшего начальника полиции Испании.

Напомним

Ранее Хуану Карлосу I операцию на сердце.