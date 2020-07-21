Екскерівнику Укравтодору вручено українську підозру

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Центральне антикорупційне бюро Польщі за дорученням НАБУ та САП повідомили колишньому виконувачу обов’язків голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміру Новаку про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.

“21 липня 2020 Центральне антикорупційне бюро (Польща) за дорученням НАБУ та САП в межах спільної слідчої групи повідомили колишньому в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України (далі — Укравтодор) про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що НАБУ та САП зафіксували три епізоди, які можуть свідчити про ймовірне отримання колишнім керівником Укравтодору неправомірної вигоди. Всі ці випадки пов’язані з ухваленням рішень про використанням коштів, наданих міжнародними фінансовими організаціями у вигляді кредитів на ремонт українських доріг. Загальна сума кредитних коштів, які злочинна група використала як привід для отримання неправомірної вигоди від компаній у сфері дорожнього господарства, перевищує 270 млн євро.

“В одному з епізодів йшлося про сплату 10% „консультаційних послуг“, що становило понад 180 тис. євро. В іншому компанія-переможець тендеру Укравтодору мала сплатити внесок до спеціально створеного спільного підприємства у Польщі, еквівалент якого становив на момент вчинення злочину понад 3,5 млн грн”, — зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що ще в одному з випадків йшлося про викуп іншої спеціально створеної компанії зі статутним капіталом у 15 тис. євро за 300-350 тис. євро. В обмін на це екскерівник Укравтодору обіцяв “не помітити” порушень термінів виконання контрактів однією з компаній-підрядниць Укравтодору і не вимагати від неї сплати штрафних санкцій.

Наголошується, що особливістю наведених злочинів було те, що вони починались в Україні, а завершувались у Польщі.

Нагадаємо, ексголові Укравтодору у Польщі офіційно висунули обвинувачення.

Як повідомлялося, 20 липня Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака.

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