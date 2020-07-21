Екскерівнику Укравтодору вручено українську підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Центральне антикорупційне бюро Польщі за дорученням НАБУ та САП повідомили колишньому виконувачу обов’язків голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміру Новаку про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.
“21 липня 2020 Центральне антикорупційне бюро (Польща) за дорученням НАБУ та САП в межах спільної слідчої групи повідомили колишньому в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України (далі — Укравтодор) про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що НАБУ та САП зафіксували три епізоди, які можуть свідчити про ймовірне отримання колишнім керівником Укравтодору неправомірної вигоди. Всі ці випадки пов’язані з ухваленням рішень про використанням коштів, наданих міжнародними фінансовими організаціями у вигляді кредитів на ремонт українських доріг. Загальна сума кредитних коштів, які злочинна група використала як привід для отримання неправомірної вигоди від компаній у сфері дорожнього господарства, перевищує 270 млн євро.
“В одному з епізодів йшлося про сплату 10% „консультаційних послуг“, що становило понад 180 тис. євро. В іншому компанія-переможець тендеру Укравтодору мала сплатити внесок до спеціально створеного спільного підприємства у Польщі, еквівалент якого становив на момент вчинення злочину понад 3,5 млн грн”, — зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що ще в одному з випадків йшлося про викуп іншої спеціально створеної компанії зі статутним капіталом у 15 тис. євро за 300-350 тис. євро. В обмін на це екскерівник Укравтодору обіцяв “не помітити” порушень термінів виконання контрактів однією з компаній-підрядниць Укравтодору і не вимагати від неї сплати штрафних санкцій.
Наголошується, що особливістю наведених злочинів було те, що вони починались в Україні, а завершувались у Польщі.
Нагадаємо, ексголові Укравтодору у Польщі офіційно висунули обвинувачення.
Як повідомлялося, 20 липня Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака.