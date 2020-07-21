Экс-руководителю Укравтодора вручили украинское подозрение

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КИЕВ. 21 июля. УНН. Центральное антикоррупционное бюро Польши по поручению НАБУ и САП сообщило бывшему исполняющему обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомиру Новаку о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"21 июля 2020 года Центральное антикоррупционное бюро (Польша) по поручению НАБУ и САП в рамках совместной следственной группы сообщили бывшему и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (далее - Укравтодор) о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что НАБУ и САП зафиксировали три эпизода, которые могут свидетельствовать о возможном получения бывшим руководителем Укравтодора неправомерной выгоды. Все эти случаи связаны с принятием решений о использовании средств, предоставленных международными финансовыми организациями в виде кредитов на ремонт украинских дорог. Общая сумма кредитных средств, которую преступная группа использовала как повод для получения неправомерной выгоды от компаний в сфере дорожного хозяйства, превышает 270 млн евро.

"В одном из эпизодов речь шла об уплате 10% "консультационных услуг", что составляло более 180 тыс. евро. В противном компания-победитель тендера Укравтодора должна была выплатить взнос в специально созданное совместное предприятие в Польше, эквивалент которого составлял на момент совершения преступления более 3,5 млн грн", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что еще в одном из случаев речь шла о выкупе другой специально созданной компании с уставным капиталом в 15 тыс. евро за 300-350 тыс. евро. В обмен на это экс-руководитель Укравтодора обещал "не заметить" нарушений сроков исполнения контрактов одной из компаний-подрядчиков Укравтодора и не требовать от нее уплаты штрафных санкций.

Отмечается, что особенностью приведенных преступлений было то, что они начинались в Украине, а завершались в Польше.

Напомним, экс-главе Укравтодора в Польше официально предъявили обвинение.

Как сообщалось, 20 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака.

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