Ексбухгалтер музею у Львові піде під суд за привласнення мільйона
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У Львові судитимуть екс-бухгалтера музею, яка підозрюється у тому, що протягом 2015-2019 років привласнила майже 1 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Львівській області.
"Обвинувальний акт слідчі Галицького відділу поліції передали на розгляд суду, жінці загрожує покарання – від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що в період з 2015 до 2019 років, перебуваючи на посаді головного бухгалтера в одному з львівських музеїв, жінка проводила махінації з коштами, які місцевий бюджет виділяв на оплату праці усіх працівників установи", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що користуючись своїм службовим становищем, вона завищувала розрахунок розміру своєї зарплати та у такий спосіб привласнювала кошти. Сума завданих збитків становить майже мільйон гривень.
Слідчі повідомили зловмисниці про підозру у скоєні правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
Нагадаємо, на Київщині судитимуть бухгалтера відділу освіти Кагарлицької районної державної адміністрації, яка шляхом зловживання службовим становищем привласнила палива на суму понад 400 тисяч гривень.