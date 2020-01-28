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Экс-бухгалтер музея во Львове пойдет под суд за присвоение миллиона

Киев • УНН

 • 10334 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Во Львове будут судить экс-бухгалтера музея, который подозревается в том, что в течение 2015-2019 годов присвоила почти 1 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.

Экс-бухгалтер музея во Львове пойдет под суд за присвоение миллиона

"Обвинительный акт следователи Галицкого отдела полиции передали на рассмотрение суда, женщине грозит наказание - от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Во время досудебного расследования правоохранители установили, что в период с 2015-го до 2019 года, находясь на должности главного бухгалтера в одном из львовских музеев, женщина проводила махинации со средствами, которые местный бюджет выделял на оплату труда всех работников учреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пользуясь своим служебным положением, она завышала расчет размера своей зарплаты и таким образом присваивала деньги. Сумма нанесенного ущерба составляет почти миллион гривен.

Следователи сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Напомним, в Киевской области будут судить бухгалтера отдела образования Кагарлыкской районной государственной администрации, который путем злоупотребления служебным положением присвоила топлива на сумму более 400 тыс. грн.

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