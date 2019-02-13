Екс-президент СРСР висловився щодо виходу США і Росії з Договору про ракети

"У повідомленні про вихід з договору повинна міститися "заява про виняткові обставини, які сторона, що сповіщає, розглядає як такі, що поставили під загрозу її вищі інтереси". Тобто держава, що йде на такий серйозний крок, має порозумітися зі світовим співтовариством, що саме змушує її ламати побудоване" , - пояснив Горбачов.

За його словами, про таку загрозу "вищим інтересам" безпеки США не було заявлено. У той же час, щоб підкріпити свою позицію, США посилаються на наявність ракет середньої дальності у інших країнах, зокрема у Китаю, Ірану, КНДР, що, на думку колишнього радянського лідера, є непереконливим.

"Не можна не зробити висновок, що за рішенням США про вихід з договору стоять не ті причини, на які посилаються американські лідери, а зовсім інше: прагнення США звільнитися від будь-яких обмежень у сфері озброєнь, одержати абсолютну військову перевагу", - заявив Горбачов.

Але це, за його словами, ілюзорна мета, нездійсненна надія.

"Гегемонія однієї країни в сучасному світі неможлива. Результатом нинішнього деструктивного повороту буде зовсім інша: дестабілізація світової стратегічної ситуації, нова гонка озброєнь, все більша хаотичність і непередбачуваність світової політики. Від цього постраждає безпека всіх країн, в тому числі США. Така логіка всіх стихійних, неконтрольованих процесів", - додав він.

Відзначимо, що саме Горбачов в 1987 році разом з президентом США Рональдом Рейганом підписав Договір про ліквідацію ракет.

Раніше УНН повідомляв, що США передали офіційну ноту про припинення участі в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності всім його учасникам.

Нагадуємо, рішення Вашингтона призупинити виконання своїх зобов'язань в рамках Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності націлене на підвищення рівня безпеки США.