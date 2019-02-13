Экс-президент СССР высказался о выходе США и России из Договора о ракетах

"В уведомлении о выходе из договора должно содержаться "заявление об исключительных обстоятельствах, которые уведомляющая сторона рассматривает как поставившие под угрозу ее высшие интересы". То есть государство, идущее на такой серьезный шаг, должно объясниться с мировым сообществом, что заставляет его ломать построенное", - обьяснил Горбачёв.

По его словам, о такой угрозе "высшим интересам" безопасности США не было заявлено. В то же время, чтобы подкрепить свою позицию, США ссылаются на наличие ракет средней дальности у других стран, в частности у Китая, Ирана, КНДР, что, по мнению бывшего советского лидера, является неубедительным.

"Нельзя не сделать вывод, что за решением США о выходе из договора стоят не те причины, на которые ссылаются американские лидеры, а совсем другое: стремление США освободиться от любых ограничений в сфере вооружений, получить абсолютное военное превосходство", - заявил Горбачёв.

Но это, по его словам, иллюзорная цель, несбыточная надежда.

"Гегемония одной страны в современном мире невозможна. Результатом нынешнего деструктивного поворота будет совсем другое: дестабилизация мировой стратегической ситуации, новая гонка вооружений, все большая хаотичность и непредсказуемость мировой политики. От этого пострадает безопасность всех стран, в том числе США. Такова логика всех стихийных, неконтролируемых процессов", - добавил он.

Отметим, что именно Горбачев в 1987 году вместе с президентом США Рональдом Рейганом подписал договор РСМД.

Ранее УНН сообщал, что США передали официальную ноту о прекращении участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности всем его участникам.

Напомим, решение Вашингтона приостановить исполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности нацелено на повышение уровня безопасности США.