Екс-наставник "Шахтаря" покинув посаду тренера збірної Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Румун Мірча Луческу попрощався із посадою головного тренера збірної Туреччини з футболу, повідомляє УНН з посиланням на Турецьку федерацію футболу.
Контракт був розірваний за обопільною згодою сторін. Ім'я нового головного тренера збірної поки невідомо.
Під керівництвом румунського фахівця збірна Туреччини восени зайняла останнє місце в групі Ліги націй і покинула Дивізіон B.
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Зауважимо, що румун очолив турецьку національну команду в 2017 році. До цього довгий час працював із "Шахтарем" з яким здобув 22 трофеї в тому числі Кубок УЄФА-2009.