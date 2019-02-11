Экс-наставник "Шахтера" покинул пост тренера сборной Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Румын Мирча Луческу попрощался с должностью главного тренера сборной Турции по футболу, сообщает УНН со ссылкой на Турецкую федерацию футбола.
Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Имя нового главного тренера сборной пока неизвестно.
Под руководством румынского специалиста сборная Турции осенью заняла последнее место в группе Лиги наций и покинула Дивизион B.
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Отметим, что румын возглавил турецкую национальную команду в 2017 году. До этого долгое время работал с "Шахтером" с которым получил 22 трофеи в том числе Кубок УЕФА-2009.