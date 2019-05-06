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Екс-наставник Кличка повідомив про шанси українця поновити кар'єру

Екс-наставник Кличка повідомив про шанси українця поновити кар'єру

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Колишній тренер українського екс-чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBO\IBF\WBA Володимира Кличка - Джонатан Бенкс, вважає, що українець не відновить боксерську кар'єру, інформує УНН з посиланням на "FightHype.com".

“Кличко — ділова людина. Він не відновить кар’єру. Перед тим як оголосити про завершення спортивної кар’єри, він спілкувався зі мною. Він сказав, що залишив в рингу все, що хотів би залишити. Я відповів, що рішення приймати йому, і, яким би воно не було, я підтримаю його на 100 відсотків. У нього пішло багато часу, щоб зважитися. Він говорив, що, перш ніж оголосити про завершення спортивної кар’єри, він повинен бути впевнений, що не повернеться. Він не хоче бути кимось, хто скаже — добре, я повертаюся. Володимир багато років асоціювався з важкою вагою, і у нього було безліч ненависників. Тепер люди хочуть, щоб у дивізіону було обличчя і хочуть його повернення”, — наголосив Бенкс.

Зауважимо, що у раніше стало відомо про початок співпраці Бенкса із казахським екс-чемпіоном світу Геннадієм Головкіним.

Зокрема, раніше британський промоутер підтвердив факт переговорів про поновлення кар’єри Кличка.

Українські Національні Новини

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