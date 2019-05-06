Экс-наставник Кличко сообщил о шансах украинца возобновить карьеру

"Кличко - деловой человек. Он не восстановит карьеру. Перед тем как объявить о завершении спортивной карьеры, он общался со мной. Он сказал, что оставил в ринге все, что хотел бы оставить. Я ответил, что решение принимать ему, и, каким бы оно ни было, я поддержу его на 100 процентов. У него ушло много времени, чтобы решиться. Он говорил, что, прежде чем объявить о завершении спортивной карьеры, он должен быть уверен, что не вернется. Он не хочет быть кем-то, кто скажет - хорошо, я возвращаюсь. Владимир много лет ассоциировался с тяжелым весом, и у него было множество ненавистников. Теперь люди хотят, чтобы в дивизионе было лицо и хотят его возвращения", - подчеркнул Бэнкс.

Заметим, что в ранее стало известно о начале сотрудничества Бэнкса с казахским экс-чемпионом мира Геннадием Головкиным.

В частности, ранее британский промоутер подтвердил факт переговоров о возобновлении карьеры Кличко.