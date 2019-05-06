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Экс-наставник Кличко сообщил о шансах украинца возобновить карьеру

Экс-наставник Кличко сообщил о шансах украинца возобновить карьеру

Киев  •  УНН

 • 11005 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Бывший тренер украинского экс-чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO\IBF\WBA Владимира Кличко - Джонатан Бэнкс, считает, что украинец не восстановит боксерскую карьеру, информирует УНН со ссылкой на "FightHype.com".

"Кличко - деловой человек. Он не восстановит карьеру. Перед тем как объявить о завершении спортивной карьеры, он общался со мной. Он сказал, что оставил в ринге все, что хотел бы оставить. Я ответил, что решение принимать ему, и, каким бы оно ни было, я поддержу его на 100 процентов. У него ушло много времени, чтобы решиться. Он говорил, что, прежде чем объявить о завершении спортивной карьеры, он должен быть уверен, что не вернется. Он не хочет быть кем-то, кто скажет - хорошо, я возвращаюсь. Владимир много лет ассоциировался с тяжелым весом, и у него было множество ненавистников. Теперь люди хотят, чтобы в дивизионе было лицо и хотят его возвращения", - подчеркнул Бэнкс.

Заметим, что в ранее стало известно о начале сотрудничества Бэнкса с казахским экс-чемпионом мира Геннадием Головкиным.

В частности, ранее британский промоутер подтвердил факт переговоров о возобновлении карьеры Кличко.

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