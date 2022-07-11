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Ексканцлер Шредер заявив про намір продовжувати спілкування з путіним

Ексканцлер Шредер заявив про намір продовжувати спілкування з путіним

Київ • УНН

 • 85800 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Колишній Федеральний канцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що буде продовжувати спілкування з путіним. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Деталі

Ексканцлер Німеччини Ґергард Шредер навіть через війну росії проти України не збирається відмовлятися від особистого спілкування з путіним. Про це він заявив в інтерв'ю газеті FAZ, що вийде друком у понеділок, 11 липня. У тій же бесіді з журналістами Шредер наголосив, що не вірить у можливість вирішити конфлікт збройним шляхом.

Цитата

"Долю солдатів та мирного населення в Україні можна полегшити лише за допомогою дипломатичного рішення", - сказав Шредер.

У перший день війни колишній глава уряду ФРН засудив вторгнення росії в Україну.

"Війну і пов'язані з нею страждання людей в Україні належить припинити якнайшвидше. Це відповідальність російського уряду", - написав тоді Шредер у своєму профілі в LinkedIn.

Нагадаємо

Німеччина виступить у ролі спостерігача на консультаціях щодо Договору про заборону ядерної зброї.

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