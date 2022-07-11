Экс-канцлер Шредер заявил о намерении продолжать общение с путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Бывший Федеральный канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что будет продолжать общение с путиным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
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Экс-канцлер Германии Гергард Шредер даже из-за войны россии против Украины не собирается отказываться от личного общения с путиным. Об этом он заявил в интервью газете FAZ, что выйдет в понедельник, 11 июля. В той же беседе с журналистами Шредер подчеркнул, что не верит в возможность разрешить конфликт вооруженным путем.
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"Судьбу солдат и мирного населения в Украине можно облегчить только посредством дипломатического решения", — сказал Шредер.
В первый день войны бывший глава правительства ФРГ осудил вторжение России в Украину.
"Войну и связанные с ней страдания людей в Украине следует прекратить как можно быстрее. Это ответственность российского правительства", — написал тогда Шредер в своем профиле в LinkedIn.
Напомним
Германия выступит в роли наблюдателя на консультациях по Договору о запрещении ядерного оружия.