Німеччина виступить у ролі спостерігача на консультаціях щодо Договору про заборону ядерної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Німеччина виступить у ролі спостерігача на консультаціях щодо Договору про заборону ядерної зброї, а також продовжить роботу в рамках Договору про нерозповсюдження. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Деталі
Уряд Німеччини продовжить роботу, спрямовану на досягнення глобальної заборони ядерної зброї. Це випливає із заяви, зробленої міністром закордонних справ ФРН Анналеною Бербок (Annalena Baerbock) під час візиту до японського міста Нагасакі у неділю, 10 липня.
Берлін виступить у ролі спостерігача на консультаціях щодо Договору про заборону ядерної зброї, а також продовжить роботу в рамках Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, "навіть якщо у нинішніх світових обставинах це далеко не просто", додала Бербок, маючи на увазі російське вторгнення в Україну.
9 серпня 1945 року, на фінальному етапі Другої світової війни, США скинули на Нагасакі атомну бомбу. За оцінкою Бербок, жертвами цієї події, з урахуванням людей, які постраждали від довгострокових наслідків радіоактивного опромінення, стали близько 190 тисяч осіб.
Нагадаємо
У Франції застерегли про високу ймовірність повного припинення постачання російського газу до Європи