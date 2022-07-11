Германия выступит в роли наблюдателя на консультациях по Договору о запрете ядерного оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Германия выступит в роли наблюдателя на консультациях по Договору о запрещении ядерного оружия, а также продолжит работу в рамках Договора о нераспространении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Правительство Германии продолжит работу, направленную на достижение глобального запрета ядерного оружия. Это следует из заявления, сделанного министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок (Annalena Baerbock) во время визита в японский город Нагасаки в воскресенье, 10 июля.
Берлин выступит в роли наблюдателя на консультациях по Договору о запрете ядерного оружия, а также продолжит работу в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, "даже если в нынешних мировых обстоятельствах это далеко не просто", добавила Бербок, имея в виду российское вторжение в Украине.
9 августа 1945 г., на финальном этапе Второй мировой войны, США сбросили на Нагасаки атомную бомбу. По оценке Бербок, жертвами этого события, с учетом пострадавших от долгосрочных последствий радиоактивного облучения людей, стали около 190 тысяч человек.
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