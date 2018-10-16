Екс-головком НАТО в Європі: Ер-Ріяд буде закуповувати зброю у Росії у відповідь на санкції США

Він перераховував, санкції в яких областях Вашингтон в принципі може накласти на Ер-Ріяд в зв’язку з загибеллю опозиційного журналіста. “Навіть якщо не враховувати такі згадані президентом (США) економічні проблеми, як робочі місця, є ще взаємодія у військовій області. Якщо вони (Саудівська Аравія) не стануть купувати американські озброєння, то, врешті-решт, стануть купувати російські або китайські озброєння, і ми програємо в операційному плані”, — вважає Ставрідіс.

“Хто більше всіх виграє в цьому випадку? Іран, який продовжить пресинг по всьому регіону, і тоді ймовірність дестабілізації обстановки зросте”, — попередив він.

“Не думаю, що буде натяжкою назвати це першою справжньою зовнішньополітичною кризою адміністрації (Трампа)”, — зазначив Ставрідіс. Він позитивно оцінив рішення президента США направити держсекретаря Майкла Помпео в Саудівську Аравію і Туреччину в зв’язку зі зникненням Хашкаджі. “Це не означає, що ми (США) рознесемо на попіл життєво важливі відносини з королівством, однак нам треба отримати відповіді на деякі питання перед тим, як зробити чергові кроки, які можуть передбачати введення санкцій на певному рівні”, — пояснив Ставрідіс.

Як повідомляв УНН, саудівське посольство в США скасувало захід через справу Хашкаджі.