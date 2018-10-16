Экс-главком НАТО в Европе: Эр-Рияд будет закупать оружие в России в ответ на санкции США

Он перечислял, санкции в каких областях Вашингтон в принципе может наложить на Эр-Рияд в связи с гибелью оппозиционного журналиста. “Даже если не учитывать такие упомянутые президентом (США) экономические проблемы, как рабочие места, есть еще взаимодействие в военной области. Если они (Саудовская Аравия) не станут приобретать американские вооружения, то, в конце концов, станут покупать российские или китайские вооружения, и мы проиграем в операционном плане”, — полагает Ставридис.

“Кто больше всех выиграет в этом случае? Иран, который продолжит прессинг по всему региону, и тогда вероятность дестабилизации обстановки возрастет”, — предупредил он.

“Не думаю, что будет натяжкой назвать это первым подлинным внешнеполитическим кризисом администрации (Трампа)”, — отметил Ставридис. Он позитивно оценил решение президента США направить госсекретаря Майкла Помпео в Саудовскую Аравию и Турцию в связи с исчезновением Хашкаджи. “Это не значит, что мы (США) разнесем в пух и прах жизненно важные отношения с королевством, однако нам надо получить ответы на кое-какие вопросы перед тем, как предпринять очередные шаги, которые могут предусматривать введение санкций на определенном уровне”, — пояснил Ставридис.

Как сообщал УНН, саудовское посольство в США отменило мероприятие из-за дела Хашкаджи.