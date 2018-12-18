Екс-директор ФБР заявив, що Трамп бреше про бюро
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп підриває ідеї верховенства права в країні, поширюючи брехню про ФБР. Таку думку висловив колишній директор Федерального бюро розслідувань Джеймс Комі в понеділок після закритих слухань у юридичному комітеті і комітеті з нагляду Палати представників Конгресу, його слова приводить агентство Reuters, передає УНН.
Як розповів Комі, на слуханнях законодавці знову його розпитували про використання кандидатом в президенти на виборах 2016 року Хілларі Клінтон особистого електронної поштової адреси під час перебування її роботи держсекретарем США. Обговорювалося і так зване досьє на Трампа. Він поскаржився, водночас “президент Сполучених Штатів поширює брехню про ФБР, атакує ФБР і підриває верховенство закону в країні”.
На питання про те, чи відчуває він відповідальність за нанесення шкоди ФБР, Комі відповів, що репутація цього відомства “виявилася під великим ударом, тому що президент Сполучених Штатів зі своїми поплічниками постійно брехали про нього”.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп навесні цього року розглядав можливість доручити міністерству юстиції ініціювати кримінальне переслідування щодо колишнього держсекретаря Гілларі Клінтон та екс-директора ФБР Джеймса Комі.
Раніше, у 2015 році, вибухнув скандал через те, що Гілларі Клінтон під час перебування головою Держдепартаменту використовувала в службових цілях особистий ящик електронної пошти. Пізніше вона передала до зовнішньополітичного відомства все своє робоче листування (55 тис. листів), а особисту (понад 30 тис. листів) видалила, за що була піддана жорсткій критиці.
У свою чергу, у липні 2016 року Джеймс Комі заявив, що ФБР “не знайшло прямих доказів того, що персональний поштовий домен держсекретаря Клінтон в його різних конфігураціях з 2009 року був успішно зламаний”. Але він додав: “З огляду на характер системи і потенційних учасників, ми вважаємо, що ми навряд чи побачимо прямі докази цього”.