Экс-директор ФБР заявил, что Трамп врет о бюро

Как рассказал Коми, на слушаниях законодатели вновь его расспрашивали об использовании кандидатом в президенты на выборах 2016 Хиллари Клинтон личного электронного почтового адреса в бытность ее работы госсекретарем США. Обсуждался и так называемое досье на Трампа. Он пожаловался, одновременно "президент Соединенных Штатов распространяет ложь о ФБР, атакует ФБР и подрывает верховенство закона в стране".

На вопрос о том, чувствует ли он ответственность за нанесение вреда ФБР, Коми ответил, что репутация этого ведомства "оказалась под большим ударом, так как президент Соединенных Штатов со своими приспешниками постоянно врали о нем".

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп весной этого года рассматривал возможность поручить министерству юстиции инициировать уголовное преследование в отношении бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и экс-директора ФБР Джеймса Коми.

Ранее, в 2015 году, взорвался скандал из-за того, что Хиллари Клинтон в бытность главой Госдепартамента использовала в служебных целях личный ящик электронной почты. Позже она передала в внешнеполитического ведомства все свое рабочее переписка (55 тыс. писем), а личную (более 30 тыс. писем) удалила, за что была подвергнута жесткой критике.

В свою очередь, в июле 2016 Джеймс Коми заявил, что ФБР "не нашло прямых доказательств того, что персональный почтовый домен госсекретаря Клинтон в его различных конфигурациях с 2009 года был успешно взломан". Но он добавил: "Учитывая характер системы и потенциальных участников, мы считаем, что мы вряд ли увидим прямые доказательства этого".