Економіст вважає, що карантин вихідного дня не врятує українську економіку від локдауну

Економіст вважає, що карантин вихідного дня не врятує українську економіку від локдауну
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Введення карантину вихідного дня не врятує українську економіку від локдауну. Таку думку висловив журналісту УНН експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
“Насправді, я не думаю, що (карантин вихідного дня — ред.) якимось чином врятує українську економіку від локдауну”, - сказав Пендзин.
На його думку, найбільше місце зараження — це громадський транспорт у "годину пік", особливо маршрутки, де "в принципі ніхто не дотримується соціальної дистанції".
“Що стосується карантину вихідного дня, то на сьогодні найбільше постраждає від будь-якого локдауну — це заклади громадського харчування, заклади культури, заклади послуг, у яких пік завантаженості припадає саме на вихідні дні. Тобто, коли буде введений карантин вихідного дня, то їм, по суті, обріжуть половину їхнього місячного доходу, якщо не більше... Воно не дасть очікуваного результату по захисту від зараження, а з іншого боку, зіграє негативну роль з точки зору економічних процесів”, — розповів Пендзин.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні локдаун буде дуже важко перенести малому та середньому бізнесу. Тож пропонується запровадження жорсткого карантину вихідного дня.
Додамо, у Мінекономіки прогнозують, що падіння економіки різко прискориться у разі локдауну.