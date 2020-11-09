Экономист считает, что карантин выходного дня не спасет украинскую экономику от локдауна
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Введение карантина выходного дня не спасет украинскую экономику от локдауна. Такое мнение высказал журналисту УНН эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
"На самом деле, я не думаю, что (карантин выходного дня - ред.) каким-то образом спасет украинскую экономику от локдауна", - сказал Пендзин.
По его мнению, самое большое место заражения - это общественный транспорт в "час пик", особенно маршрутки, где "в принципе не соблюдает социальной дистанции".
"Что касается карантина выходного дня, то сегодня больше всего пострадает от любого локдауна - это заведения общественного питания, учреждения культуры, учреждения услуг, в которых пик загруженности приходится именно на выходные дни. То есть, когда будет введен карантин выходного дня, то им, по сути, обрежут половину их месячного дохода, если не больше... Оно не даст ожидаемого результата по защите от заражения, а с другой стороны, сыграет негативную роль с точки зрения экономических процессов", - рассказал Пендзин.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине локдаун будет очень трудно перенести малому и среднему бизнесу. Таким образом предлагается введение жесткого карантина выходного дня.
Добавим, в Минэкономики прогнозируют, что падение экономики резко ускорится в случае локдауна.