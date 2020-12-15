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Економіст розповів, як вплине запровадження локдауну на курс гривні

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Запровадження локдауну не повинне впливати на курс національної валюти, однак на неї впливає стан економіки. Про те, яким буде курс гривні до кінця 2020 року та у наступному - в коментарі кореспонденту УНН розповів економічний експерт Олексій Дорошенко.

Економіст розповів, як вплине запровадження локдауну на курс гривні

“Сам локдаун, як здається, ніяким чином не повинен впливати на курс національної валюти. Все йде через стан економіки. Якщо економіка міцна - значить, що національна валюта буде зміцнюватися. Якщо економіка слабка - то національна валюта буде падати до основних валют: долар, євро, єни, юаня. Українська економіка є не те щоб слабкою, а фактично зараз вразливою. І тому зараз Національний банк старається, скажемо так, через різні інструменти тримати так, щоб курс був досить стабільним. Щоб курс рухався вверх, потім він цього тижня йде вниз, але невеличкі рухи, плюс-мінус 1-2% - вони не є суттєвими”, - сказав Олексій Дорошенко.

Він зазначив, що з кредитом від МВФ в 1 млрд доларів економіка і курс національної валюти в гривні стане ще більш вразливим.

“Так що я думаю, що ці прогнози, які будуть закладені в державний бюджет - ми їх дійсно будемо бачити, тому що в цьому році, хоча стан економіки був поганий - але на курс валют фактично все, як ми бачимо, не впливало. Тобто, курс був навіть значно менший, ніж закладалося в державний бюджет на цей рік. Наступний рік, я думаю, що прийде до того, що національна валюта все ж таки буде девальвувати, оскільки на сьогоднішній день, якщо Національний банк не хоче додаткової емісії гривні, у нас не буде якихось запозичень зовнішніх великих. Через багато причин, тому що нам виставляють політичні умови суттєві, які вже, фактично, неможливо виконати. Ми розуміємо, що єдиний механізм, через який ми будемо виживати - це займи. Через той же самий ОВДП. А це означає, що фактично другий шлях, яким можна отримати більше гривні в бюджет - це девальвація. Так що я думаю, що ми наступного року дійсно побачимо девальвацію, яка правда, й вплине на інфляцію”, - додав економіст.

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За його словами, на наступний рік закладена інфляція на рівні 7%, тоді як в цьому році буде вдвічі менше.

“Якраз ця інфляція, яка буде спостерігатись 2021 року - вона буде також в першу чергу викликана девальвацією національної валюти… Думаю, що все буде якраз йти за середнім курсом, закладеним в бюджет. Тому що це було б логічно. Якщо там буде закладений курс 29,3 (гривень за долар - ред.) - то це означає, що десь на липень 2021 року повинен бути курс 29,3. А потім і 30,5. Я думаю, що за таким сценарієм ми наступного року і підемо. Можу сказати, що при зміні уряду, наступний урядовець, наступний Прем’єр-міністр, саме так і буде йти. Зміна уряду вже є фактом, який просто станеться, в будь-якому випадку”, - сказав Дорошенко.

Він зазначив, що до кінця 2020 року курс коливатиметься несуттєво.

“Тому що, якщо буде суттєва девальвація - фактично це викличе таку напругу в бізнесі, в суспільстві, тому вони цього не будуть робити. Але найкращий сценарій - це поступова девальвація”, - додав економіст.

Нагадаємо, уряд підтримав постанову щодо введення жорстких карантинних заходів для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року.

Також нагадаємо, у НБУ заявили, що локдаун з 8 січня вплине на інфляцію "несуттєво".

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