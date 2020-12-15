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Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Введение локдауна не должно влиять на курс национальной валюты, однако на нее влияет состояние экономики. О том, каким будет курс гривны до конца 2020 года и в следующем - в комментарии корреспонденту УНН рассказал экономический эксперт Алексей Дорошенко.

Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны

"Сам локдаун, как кажется, никак не должен влиять на курс национальной валюты. Все идет через состояние экономики. Если экономика крепкая - значит, что национальная валюта будет укрепляться. Если экономика слабая - то национальная валюта будет падать до основных валют: доллар, евро, иены, юаня. Украинская экономика является не то чтобы слабой, а фактически сейчас уязвимой. И поэтому сейчас Национальный банк старается, скажем так, через различные инструменты держать так, чтобы курс был достаточно стабильным. Чтобы курс двигался вверх, потом он на этой неделе идет вниз, но небольшие движения, плюс-минус 1-2% - они не являются существенными", - сказал Алексей Дорошенко.

Он отметил, что с кредитом от МВФ в 1 млрд долларов экономика и курс национальной валюты в гривне станет еще более уязвимым.

"Так что я думаю, что эти прогнозы, которые будут заложены в государственный бюджет - мы их действительно будем видеть, потому что в этом году, хотя состояние экономики было плохим - но на курс валют практически все, как мы видим, не влияло. То есть, курс был даже значительно меньше, чем закладывалось в государственный бюджет на этот год. Следующий год, я думаю, что придет к тому, что национальная валюта все же будет девальвировать, поскольку на сегодняшний день, если Национальный банк не хочет дополнительной эмиссии гривны, у нас не будет каких-то заимствований внешних больших. Много причин, потому что нам выставляют политические условия существенные, которые уже фактически невозможно выполнить. Мы понимаем, что единственный механизм, через который мы будем выживать - это займы. Через тот же самый ОВГЗ. А это значит, что фактически второй путь, которым можно получить больше гривны в бюджет - это девальвация. Так что я думаю, что мы в следующем году действительно увидим девальвацию, которая, правда, и повлияет на инфляцию", - добавил экономист.

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По его словам, на следующий год заложена инфляция на уровне 7%, тогда как в этом году будет вдвое меньше.

"Как раз эта инфляция, которая будет наблюдаться в 2021 году - она будет также в первую очередь вызвана девальвацией национальной валюты... Думаю, что все будет как раз идти по среднему курсу, заложенному в бюджет. Потому что это было бы логично. Если там будет заложен курс 29,3 (гривны за доллар - ред.) - это означает, что где-то на июль 2021-го должен быть курс 29,3. А потом и 30,5. Я думаю, что по такому сценарию мы в следующем году и пойдем. Могу сказать, что при смене правительства, следующий член правительства, следующий Премьер-министр, именно так и будет идти. Смена правительства уже является фактом, который просто произойдет, в любом случае", - сказал Дорошенко.

Он отметил, что до конца 2020 года курс будет колебаться незначительно.

"Потому что, если будет существенная девальвация - фактически это вызовет такое напряжение в бизнесе, в обществе, поэтому они этого не будут делать. Но лучший сценарий - это постепенная девальвация", - добавил экономист.

Напомним, правительство поддержало постановление о введении жестких карантинных мероприятий по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.

Также напомним, в НБУ заявили, что локдаун с 8 января повлияет на инфляцию "несущественно".

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