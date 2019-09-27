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Економіст не виключає подальшого зміцнення гривні через валютних спекулянтів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Курс гривні буде зміцнюватися й надалі, поки валютні спекулянти будуть у великих обсягах скуповувати національну валюту за євро і долари. Таку думку озвучив економічний експерт Віктор Скаршевський у коментарі кореспонденту УНН.

Економіст не виключає подальшого зміцнення гривні через валютних спекулянтів

"Зараз ми маємо курс 24 грн, і він ще може навіть зміцниться, виходячи з дій спекулянтів-нерезидентів. Знову було залучено Мінфіном 13 млрд грн, і їх усіх купили нерезиденти, вони додали валюту в Україну... Через цей потужний приплив спекулятивної валюти гривня зміцнюється більше, ніж вона зміцнилася б без цього припливу", - зазначив економіст.

За його словами, іноземці завозять великий обсяг валюти в Україну для того, щоб обміняти її на гривні і придбати облігації внутрішньої позики, які приносять їм прибуток у 30% річних у валюті.

При цьому він додав, що на сьогоднішній день важко передбачити подальші дії валютних спекулянтів і прогнозувати динаміку курсу. Однак, як пояснив експерт, щойно курс гривні почне падати під дією інших факторів - наприклад, у зв'язку з падінням світових цін на сировину, - спекулянти відразу ж почнуть скидати облігації і так само швидко виводити валюту з країни, ще більше посилюючи інфляцію.

Нагадаємо, на 27 вересня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,19 грн/долар.

Як заявила представник Кабміну в парламенті Ірина Верещук, через зміцнення курсу національної валюти Державний бюджет недоотримує значні кошти і вже просів на 10%, втім, у Держбюджеті на наступний рік все одно закладається високий курс.

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