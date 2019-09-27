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Экономист не исключает дальнейшего укрепления гривны из-за валютных спекулянтов

Киев • УНН

 • 21375 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Курс гривны будет укрепляться и в дальнейшем, пока валютные спекулянты будут в больших объемах скупать национальную валюту за евро и доллары. Такое мнение озвучил экономический эксперт Виктор Скаршевский в комментарии корреспонденту УНН.

Экономист не исключает дальнейшего укрепления гривны из-за валютных спекулянтов

"Сейчас мы имеем курс 24 грн, и он еще может даже укрепится, исходя из действий спекулянтов-нерезидентов. Опять было привлечено Минфином 13 млрд грн, и их всех купили нерезиденты, они добавили валюту в Украину… Из-за этого мощного притока спекулятивной валюты гривна укрепляется больше, чем она укрепилась бы без этого притока", - отметил экономист.

По его словам, иностранцы завозят большой объем валюты в Украину для того, чтобы обменять ее на гривны и приобрести облигации внутреннего займа, которые приносят им прибыль в 30% годовых в валюте.

При этом он добавил, что на сегодняшний день тяжело предвидеть дальнейшие действия валютных спекулянтов и прогнозировать динамику курса. Однако, как пояснил эксперт, как только курс гривны начнет падать под действием других факторов – например, в связи с падением мировых цен на сырье, - спекулянты сразу же начнут сбрасывать облигации и так же быстро выводить валюту из страны, еще больше усиливая инфляцию.

Напомним, на 27 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,19 грн/доллар.

Как заявила представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук, из-за укрепления курса национальной валюты Государственный бюджет недополучает значительные средства и уже просел на 10%, впрочем, в Госбюджете на следующий год все равно закладывается высокий курс

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