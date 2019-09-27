Официальный курс гривны установлен на уровне 24,19 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 27 сентября установлены на таком уровне:

24.186956 грн за доллар;

26.455692 грн за евро;

0.376220 грн за российский рубль;

29.891749 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 26 сентября курс всех указанных валют вырос, кроме евро, курс которого упал.