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Економіка в комі: Зеленський заявив, що експорт зерна надасть Україні можливість прожити ще 2 місяці

Економіка в комі: Зеленський заявив, що експорт зерна надасть Україні можливість прожити ще 2 місяці

Київ • УНН

 • 290157 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що експорт зерна надасть Україні можливість прожити ще 2 місяці та додав, що економіка країни в комі. Про це він сказав під час спілкування зі студентами та викладачами провідних закладів вищої освіти Австралії, передає УНН.

Цитата

«Вона (економіка – ред.) сьогодні знаходиться в комі. Ми повинні зробити всі, не тільки Україна, а всі разом зі світом, як лікарі, щоб дійсно наша економіка почала дихати», - сказав Зеленський.

Деталі

За його словами, щомісячний дефіцит становить 5 млрд доларів.

«Блокування портів російською федерацією – це великі втрати для економіки вже не України, а світу. Там (в портах - ред.), як мінімум на 10 млрд зерна, які повинні повернутися в нашу економіку…Це зерно надасть нам можливість прожити ще 2 місяці. Для нас це дуже важливо, а росія це блокує, бо розуміє, що блокування портів може призвести до голоду мільйонів людей та хаосу у багатьох країнах», - розповів Зеленський.

Доповнення

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що питання розблокування морських портів для української економіки – це питання на мільярди доларів.

Президент Київської школи економіки, радник керівника Офісу Президента України Тимофій Милованов заявляв, що Україна має 2-4 місяці для того, щоб збільшити зовнішні запозичення та запобігти можливій економічній кризі.

Додамо

Перше судно з зерном прибуло до Стамбула 2 серпня ввечері. Воно вийшло з порту Одеси 1 серпня. Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне. Везе 26 тис. тонн кукурудзи до Лівану.

Постачання, яке було відправлено з чорноморського порту Одеса у понеділок, є першим у рамках угоди, що підтримується ООН за посередництва Туреччини минулого місяця.

росію звинувачують у блокуванні експорту і використанні голоду як зброї на тлі продовольчої кризи.

За даними України, понад 20 млн тонн зерна торішнього врожаю все ще чекають на експорт.

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