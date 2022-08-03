Економіка в комі: Зеленський заявив, що експорт зерна надасть Україні можливість прожити ще 2 місяці

Цитата

«Вона (економіка – ред.) сьогодні знаходиться в комі. Ми повинні зробити всі, не тільки Україна, а всі разом зі світом, як лікарі, щоб дійсно наша економіка почала дихати», - сказав Зеленський.

Деталі

За його словами, щомісячний дефіцит становить 5 млрд доларів.

«Блокування портів російською федерацією – це великі втрати для економіки вже не України, а світу. Там (в портах - ред.), як мінімум на 10 млрд зерна, які повинні повернутися в нашу економіку…Це зерно надасть нам можливість прожити ще 2 місяці. Для нас це дуже важливо, а росія це блокує, бо розуміє, що блокування портів може призвести до голоду мільйонів людей та хаосу у багатьох країнах», - розповів Зеленський.

Доповнення

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що питання розблокування морських портів для української економіки – це питання на мільярди доларів.

Президент Київської школи економіки, радник керівника Офісу Президента України Тимофій Милованов заявляв, що Україна має 2-4 місяці для того, щоб збільшити зовнішні запозичення та запобігти можливій економічній кризі.

Додамо

Перше судно з зерном прибуло до Стамбула 2 серпня ввечері. Воно вийшло з порту Одеси 1 серпня. Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне. Везе 26 тис. тонн кукурудзи до Лівану.

Постачання, яке було відправлено з чорноморського порту Одеса у понеділок, є першим у рамках угоди, що підтримується ООН за посередництва Туреччини минулого місяця.

росію звинувачують у блокуванні експорту і використанні голоду як зброї на тлі продовольчої кризи.

За даними України, понад 20 млн тонн зерна торішнього врожаю все ще чекають на експорт.