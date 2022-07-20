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Економіка України має 2-4 місяці для запобігання кризі - Милованов

Економіка України має 2-4 місяці для запобігання кризі - Милованов

Київ • УНН

 • 220181 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Україна має 2-4 місяці для того, щоб збільшити зовнішні запозичення та запобігти можливій економічній кризі. Таку думку висловив президент Київської школи економіки, радник керівника Офісу Президента України Тимофій Милованов під час брифінгу, передає УНН.

Цитата

"У нас є я думаю 2-3, можливо 4 місяці ще запасу в економіці, але потрібно збільшити запозичення і підтримку від наших міжнародних друзів і обережніше витрачати гроші в середині країни", - сказав Милованов.

Деталі

За його словами, пропозиція уряду про відтермінування виплат за єврооблігаціями на два роки, яка прийнята на засіданні Кабміну також є "симптомом" того, що Україна потребує зовнішнього фінансування.

Він розповів, що під час війни значно зросли витрати на армію та на підтримку людей.

"На підтримку людей, які через війну є переселенцями або виїхали з країни. Також на підтримку відновлення певної інфраструктури, яка необхідна прямо зараз. Ці витрати зросли, надходження від бізнесу, податки впали, є різниця велика. Ця різниця мала б закриватися запозиченнями. Запозичення це коли ми на внутрішньому або зовнішньому ринку беремо в борг, це в теорії, а на практиці внутрішні запозичення обмежені. На початку війни їх було більше, а зараз стало менше, бо у людей просто гроші закінчуються. У бізнесів також, а міжнародні запозичення запізнюються", - розповів Милованов.

Милованов зазначив, що внутрішні запозичення від початку повномасштабної війни поступово скорочуються, а зовнішні надходять із запізненням. Нацбанк викуповує боргові зобов'язання уряду і через це створюється тиск на гривню, який може у майбутньому спричинити певну економічну кризу.

Доповнення

Держбюджет за пів року на тлі війни звели з дефіцитом у понад 405 млрд грн. Фактичні державні запозичення до загального фонду становили 561,3 млрд грн, або 133,5% від запланованих на цей період. Із зовнішніх джерел залучено 211,6 млрд грн.

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