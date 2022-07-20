Економіка України має 2-4 місяці для запобігання кризі - Милованов

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"У нас є я думаю 2-3, можливо 4 місяці ще запасу в економіці, але потрібно збільшити запозичення і підтримку від наших міжнародних друзів і обережніше витрачати гроші в середині країни", - сказав Милованов.

Деталі

За його словами, пропозиція уряду про відтермінування виплат за єврооблігаціями на два роки, яка прийнята на засіданні Кабміну також є "симптомом" того, що Україна потребує зовнішнього фінансування.

Він розповів, що під час війни значно зросли витрати на армію та на підтримку людей.

"На підтримку людей, які через війну є переселенцями або виїхали з країни. Також на підтримку відновлення певної інфраструктури, яка необхідна прямо зараз. Ці витрати зросли, надходження від бізнесу, податки впали, є різниця велика. Ця різниця мала б закриватися запозиченнями. Запозичення це коли ми на внутрішньому або зовнішньому ринку беремо в борг, це в теорії, а на практиці внутрішні запозичення обмежені. На початку війни їх було більше, а зараз стало менше, бо у людей просто гроші закінчуються. У бізнесів також, а міжнародні запозичення запізнюються", - розповів Милованов.

Милованов зазначив, що внутрішні запозичення від початку повномасштабної війни поступово скорочуються, а зовнішні надходять із запізненням. Нацбанк викуповує боргові зобов'язання уряду і через це створюється тиск на гривню, який може у майбутньому спричинити певну економічну кризу.

Доповнення

Держбюджет за пів року на тлі війни звели з дефіцитом у понад 405 млрд грн. Фактичні державні запозичення до загального фонду становили 561,3 млрд грн, або 133,5% від запланованих на цей період. Із зовнішніх джерел залучено 211,6 млрд грн.