Економіка України зростає 12 кварталів поспіль - Прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Українська економіка зростає 12 кварталів поспіль, що сприяє пожвавленню ділової активності в країні. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у Facebook, передає УНН.
"Економіка зростає 12 кварталів поспіль. Представники провідних українських та іноземних підприємств відзначають: ділова активність в Україні пожвавлюється. І чим стабільніша ситуація в державі, тим сильніші ці тенденції", - зазначив очільник уряду.
При цьому він зауважив, що Україна має великий потенціал розвитку, тож має бути цікавою для інвесторів. "Працюємо разом і робимо Україну сильнішою", - наголосив Гройсман.
Нагадаємо, за прогнозом НБУ, після прискорення у 2018 році економічне зростання дещо уповільниться - до 2,5%.
Національний банк України прогнозує продовження поступового уповільнення інфляції - до 6,3% на кінець 2019-го та 5,0% на кінець 2020 року.