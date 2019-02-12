Экономика Украины растет 12 кварталов подряд - Премьер
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Украинская экономика растет 12 кварталов подряд, что способствует оживлению деловой активности в стране. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook, передает УНН.
"Экономика растет 12 кварталов подряд. Представители ведущих украинских и иностранных предприятий отмечают: деловая активность в Украине оживляется. И чем стабильнее ситуация в государстве, тем сильнее эти тенденции", - отметил глава правительства.
При этом он добавил, что Украина имеет большой потенциал развития, поэтому должна быть интересной для инвесторов. "Работаем вместе и делаем Украины сильнее", - отметил Гройсман.
Напомним, по прогнозу НБУ, после ускорения в 2018 году экономический рост несколько замедлится - до 2,5%.
Национальный банк Украины прогнозирует продолжение постепенного замедления инфляции - до 6,3% на конец 2019-го и 5,0% на конец 2020 года.