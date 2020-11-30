Екологи перевірять факт масштабного браконьєрства на Тузлівських лиманах
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Держекоінспекція перевірить факт незаконного вилову кефалі на території НПП “Тузлівські лимани”. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook голови Державної екологічної інспекції України Андрія Мальованого.
“Держекоінспекція перевірить факт масштабного браконьєрства на території НПП “Тузлівські лимани”. ДЕІ в Одеській області отримала близько 15 звернень від громадян про облаштування пасток для вилову кефалі під час їх сезонної міграції, що заборонено екологічним законодавством. У незаконному вилові звинувачують ТОВ “Інститут морської аквакультури”, який нібито встановив споруду за відсутності документів щодо проходження процедури оцінки впливу на довкілля”, - написав Андрій Мальований.
За його словами, Держекоінспекція почала перевірку підприємства з 25 листопада.
“Інспектори проконтролюють, чи відповідає діяльність підприємства на існуючому облово-запускному каналі вимогам природоохоронного законодавства. Перевірка триватиме до 8 грудня. Інформацію про її результати повідомлю після завершення позапланового заходу контролю”, - додав Мальований.
Нагадаємо, у Вилковому зафіксували забруднення землі хімікатами - збитки на понад 1 млн грн.