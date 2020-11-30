Экологи проверят факт масштабного браконьерства на Тузловских лиманах
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Госэкоинспекция проверит факт незаконного вылова кефали на территории НПП "Тузловские лиманы". Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook председателя Государственной экологической инспекции Украины Андрея Малеваного.
"Госэкоинспекция проверит факт масштабного браконьерства на территории НПП "Тузловские лиманы". ГЭИ в Одесской области получила около 15 обращений от граждан об обустройстве ловушек для отлова кефали во время их сезонной миграции, что запрещено экологическим законодательством. В незаконном вылове обвиняют ООО "Институт морской аквакультуры", который якобы установил сооружение при отсутствии документов о прохождении процедуры оценки воздействия на окружающую среду", - написал Андрей Малеваный.
По его словам, Госэкоинспекция начала проверку предприятия с 25 ноября.
"Инспекторы проконтролируют, соответствует ли деятельность предприятия на существующем облово-запускным канале требованиям природоохранного законодательства. Проверка продлится до 8 декабря. Информацию о результатах сообщу после завершения внепланового мероприятия контроля", - добавил Малеваный.
Напомним, в Вилково зафиксировали загрязнение земли химикатами - убытки более чем 1 млн грн.