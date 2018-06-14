Ек-нападник збірної України продовжить кар'єру в чемпіонаті Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Киянин Пилип Будківський, який виступав за бельгійський "Кортрейк", перейшов до стану французького ФК "Сошо", інформує УНН з посиланням на сайт клубу.
Вихованець донецького "Шахтаря" підписав із "Сошо" орендну угоду і проведе у стані команди французької Ліги 2 сезон 2018/19 років.
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Права на гравця, який провів у формі національної збірної України шість поєдинків, належать "гірникам". Минулий сезон 26-річний футболіст також провів в оренді за ФК "Кортрейк" і російський "Анжі". За бельгійський клуб відіграв 12 матчів, в яких не забивав голів. У російській прем'єр-ліги зумів забити 1 гол в 9 матчах.
Додамо, що минулого сезону "Сошо" виступав у другій за силою лізі Франції, де посів 10 місце із 20-ти учасників.