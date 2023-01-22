Ефіопія отримає ще 30 тис. тонн української пшениці

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“Четверте судно в рамках програми Grain From Ukraine вийшло з порту Чорноморськ. Балкер AMIRA HANA доставить до порту Джибуті 30 тис. тонн пшениці, а звідти українське зерно буде доставлено до Ефіопії, мешканці якої потерпають від голоду”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наприкінці минулого року порти Великої Одеси вже відправили 3 судна з 80 тис. тонн гуманітарної пшениці від України для Ефіопії та Сомалі.

“Програма GrainFromUkraine започаткована Володимиром Зеленським та реалізується за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН та розвинутих країн світу. Головна мета — забезпечити доступ до українського зерна країнам, що потерпають від голоду. Вже понад 30 країн доєднатися до програми, а сума донатів складає майже 200 млн дол.”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

В грудні 2022 року у межах ініціативи GrainFromUkraine з порту Одеса вирушило третє судно, на борту якого 25 тисяч тонн агропродукції для Сомалі.