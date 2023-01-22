Эфиопия получит еще 30 тыс. тонн украинской пшеницы

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“Четвертое судно в рамках программы Grain From Ukraine вышло из порта Черноморск. Балкер AMIRA HANA доставит в порт Джибути 30 тыс. тонн пшеницы, а оттуда украинское зерно будет доставлено в Эфиопию, жители которой страдают от голода”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в конце прошлого года порты Большой Одессы уже отправили 3 судна с 80 тыс. тонн гуманитарной пшеницы от Украины для Эфиопии и Сомали.

“Программа GrainFromUkraine основана Владимиром Зеленским и реализуется при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН и развитых стран мира. Главная цель — обеспечить доступ к украинскому зерну странам, страдающим от голода. Уже более 30 стран присоединились к программе, а сумма донатов составляет почти 200 млн долл.”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

В декабре 2022 года в рамках инициативы GrainFromUkraine из порта Одесса отправилось третье судно, на борту которого 25 тысяч тонн агропродукции для Сомали.