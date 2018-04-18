Ефект безвізу: попит на шенгенські візи серед українців впав удвічі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У 2017 році громадяни України вдвічі рідше зверталися в консульства та візові центри країн Шенгену для отримання короткострокових шенгенських віз, аніж у 2016-му. Відповідні розрахунки оприлюднила ГО "Європа без бар’єрів", передає УНН.
Згідно з даними ЄК за минулий рік, у 2017 році громадяни України зверталися по шенгенські візи 720 976 разів, тоді кількість звернень за попередній рік становила 1 411 950. Відповідно, у 2017 році громадяни України отримали в консульствах країн Шенгену 694 349 шенгенських віз, що вдвічі менше, ніж у 2016 році (1,36 млн), повідомили в організації.
Таким чином, як зазначається, Україна посіла шосте місце за кількістю отриманих шенгенських віз, тоді як у 2016 році була третьою після Росії та Китаю.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Туроператори розповіли, куди українці поїдуть відпочивати на травневі свята
"Очевидно, що різке падіння звернень і видачі пов’язане з тим, що 6,5 місяців 2017 року між Україною і ЄС діяв безвізовий режим для короткострокових поїздок. Додатково вплинули такі фактори, як те, що європейські консульства припинили видавати короткострокові візи власникам біометричних паспортів, а також те, що громадяни України у попередні роки отримали багато довгострокових мультивіз, які продовжили діяти у 2017 році", - резюмували експерти.
Крім того, в організації порівняли показники України з грузинськими: в 2017 році грузини аж у 4,5 рази рідше зверталися по шенгенські візи ніж у 2016 (23,3 тис. проти 106 тис.). "При цьому в обох країнах зросла частка відмов у візах – в України з 3,2% до 3,7%, а в Грузії у півтора рази – з 12,1% до 18,3%", - зазначили експерти.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Безвізом з ЄС скористалися майже 470 тис. українців з новими біометричними паспортами
Ще одним імовірним ефектом українського безвізу стало суттєве зменшення кількості виданих Польщею шенгенських віз. Якщо у 2016 році Польща видала 1,063 млн таких віз, то в 2017 році – тільки 789 тисяч, відзначили в організації.
Загальна кількість звернень громадян третіх країн по короткострокові візи до консульств країн Шенгену у 2017 році зросла на 6,3%, і становила 16,1 млн. За даними Єврокомісії, зростання зафіксовано вперше з 2013 року, і пояснюється поновленням попиту у Росії (+22%), а також Індії, Марокко, Таїланді та Ірані, яке компенсувало падіння попиту в Україні та Грузії.
Як повідомляв УНН, безвіз з ЄС для українців запрацював з 11 червня 2017 року.