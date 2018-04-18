Эффект безвиза: спрос на шенгенские визы среди украинцев упал вдвое

Согласно данным ЕК за прошлый год, в 2017 году граждане Украины обращались за шенгенскими визами 720 976 раз, тогда как количество обращений за предыдущий год составило 1 411 950. Соответственно, в 2017 году граждане Украины получили в консульствах стран Шенгена 694 349 шенгенских виз, вдвое меньше, чем в 2016 году (1,36 млн), сообщили в организации.

Таким образом, как отмечается, Украина заняла шестое место по количеству полученных шенгенских виз, тогда как в 2016 году была третьей после России и Китая.

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"Очевидно, что резкое падение обращений и выдачи связано с тем, что 6,5 месяцев 2017 года между Украиной и ЕС действовал безвизовый режим для краткосрочных поездок. Дополнительно влияли такие факторы, как то, что европейские консульства прекратили выдавать краткосрочные визы владельцам биометрических паспортов, а также то, что граждане Украины в предыдущие годы получили много долгосрочных мультивиз, которые продолжили действовать в 2017 году", - резюмировали эксперты.

Кроме того, в организации сравнили показатели Украины с грузинскими: в 2017 году грузины только в 4,5 раза реже обращались за шенгенскими визами, чем в 2016-м (23,3 тыс. против 106 тыс.). "При этом в обеих странах выросла доля отказов в визах - в Украине с 3,2% до 3,7%, а в Грузии в полтора раза - с 12,1% до 18,3%", - отметили эксперты.

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Еще одним вероятным эффектом украинского безвиза стало существенное уменьшение количества выданных Польшей шенгенских виз. Если в 2016 году Польша выдала 1,063 млн таких виз, то в 2017 году - только 789 тыс., отметили в организации.

Общее количество обращений граждан третьих стран за краткосрочными визами в консульства стран Шенгена в 2017 году выросло на 6,3% и составило 16,1 млн. По данным Еврокомиссии, рост зафиксирован впервые с 2013 года, и объясняется возобновлением спроса в России (+22%), а также Индии, Марокко, Таиланде и Иране, что компенсировало падение спроса в Украине и Грузии.

Как сообщал УНН, безвиз с ЕС для украинцев заработал с 11 июня 2017 года.