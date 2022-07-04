Economist: українські війська за кілометр від передмість Херсона

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Неназваний співробітник української військової розвідки заявив кореспондентам Economist, що передові підрозділи ЗСУ перебувають у межах снайперського пострілу від передмість Херсона.

"Наступні кілька тижнів будуть ще цікавішими", - пообіцяв він журналістам.

Втім, за спостереженнями авторів публікації, "хоч би що відбувалося, це не схоже на повномасштабний контрнаступ".

Зазначається, що основна увага української армії поки що зосереджена на спробах зупинити наступ армії РФ на сході країни, де недавно було втрачено Лисичанськ.

Нагадаємо

Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів.