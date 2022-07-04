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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Economist: українські війська за кілометр від передмість Херсона

Economist: українські війська за кілометр від передмість Херсона

Київ • УНН

 • 283504 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. За даними, на які посилаються журналісти видання Economist, українські війська вже впритул наблизилися до передмість Херсона, проте битва буде дуже важкою, і в її ході Збройні сили України зазнають втрат. Про це інформує УНН з посиланням на статтю видання Economist.

Деталі

Неназваний співробітник української військової розвідки заявив кореспондентам Economist, що передові підрозділи ЗСУ перебувають у межах снайперського пострілу від передмість Херсона.

"Наступні кілька тижнів будуть ще цікавішими", - пообіцяв він журналістам.

Втім, за спостереженнями авторів публікації, "хоч би що відбувалося, це не схоже на повномасштабний контрнаступ".

Зазначається, що основна увага української армії поки що зосереджена на спробах зупинити наступ армії РФ на сході країни, де недавно було втрачено Лисичанськ.

Нагадаємо

Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів.

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