Economist: украинские войска в километре от пригородов Херсона
Киев • УНН
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Неназванный сотрудник украинской военной разведки заявил корреспондентам Economist, что передовые подразделения ВСУ находятся в пределах снайперского выстрела от пригородов Херсона.
"Следующие несколько недель будут еще интереснее", - пообещал он журналистам.
Впрочем, по наблюдениям авторов публикации, "что бы ни происходило, это не похоже на полномасштабное контрнаступление".
Отмечается, что основное внимание украинской армии пока сосредоточено на попытках остановить наступление армии РФ на востоке страны, где недавно было потеряно Лисичанск.
Напомним
После тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей.