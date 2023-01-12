Е-акцизи для алкогольних напоїв та тютюнових виробів: Рада зробила перший крок
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Верховна Рада у першому читані прийняла за основу законопроети №8286, №8287 щодо введення електронної акцизної марки на алкоголь та тютюнові вироби. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.
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«Рада прийняла за основу 8286/ 8287 щодо введення електронної акцизної марки на алкоголь та тютюнові вироби. За - 242 та 231», - написав Железняк.
Він зазначив, що багато, що буде ще доопрацьовуватися до другого читання.
«Розробляти систему та впроваджувати буде Мінцифри. У тому числі у громадян буде можливість перевірити через «Дію» оригінальність продукції», - зазначив Железняк.
Доповнення
На Львівщину без розмитнення завезли електронні сигарети на понад 15 млн грн, їх вилучили.